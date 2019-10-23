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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Satışa hazır uyuşturucu ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

Satışa hazır uyuşturucu ve terazi ile yakalanan şahıs tutuklandı

Yakalanan şahsın adliyeye götürülmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da satışa hazır esrar maddesi ve hassas terazi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K.'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 1 kilo 605 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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