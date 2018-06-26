Satışa hazır esrarlar polise takıldı

-Narkotik dedektör köpeğinin arama yapması

-Köpeğin esrarları bulması

-Polislerin paketlenmiş şekilde olan esrarları çıkarması

-Paketlenmiş esrarın kesilmesi

-Paketlenmiş esrarlardan görüntü



( MERSİN - HD)- Mersin polisi, 2 eve düzenlediği operasyonda ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 3 kilo 714 gram esrar ele geçirdi- Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı MERSİN



- Mersin polisi, 2 eve düzenlediği operasyonda ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 3 kilo 714 gram esrar ele geçirdi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde bulunan 2 adreste satışa hazır vaziyette yüklü miktarda esrar olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen evleri bir süre izledikten sonra Cumhuriyet savcılığından alınan izin doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de aramalara katıldığı operasyonda, 8 paket 105 gram, 218 paket 3,5 gram, 1 paket 20 gram, 1 paket 486 gram, 1 paket 561 gram, 1 paket bir kilo 7 gram olmak üzere 3 kilo 714 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. (KRY-

