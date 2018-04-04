"Satın alma sahiplen" - ANKARA - Hayvan barınağındaki köpeklerden detay - Merkez sorumlusu veteriner hekim Candemir'in konuşması - Hekim Candemir'in köpeklerle ilgilenmesi"Satın alma sahiplen" - Başkentte Çankaya Belediyesinin Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden sahiplenilen köpeklerin aşıları ücretsiz yapılıyor - Merkez sorumlusu veteriner hekim Candemir: - "Satın alma, sahiplen diyoruz. İnsanlar pet shoplardan hayvan satın almak yerine, barınaklarda gözlerinin içine bakan yüzlerce hayvanı gelip görürlerse eminim buradan sahiplenmeyi tercih edeceklerdir"ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Başkentte Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırmaları yapılan "misafir"leri "Satın alma sahiplen" sloganıyla birer yuvaya kavuşturuluyor, buradan sahiplenilen köpeklerin aşıları da ücretsiz yapılıyor.Merkezin sorumlusu veteriner hekimi Özlem Candemir, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, pet shoplardan satın almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemini vurguladı.Yaklaşık 3 bin kapasiteli barınakta 960 civarında köpek bulunduğunu söyleyen Candemir, merkezde sokak hayvanlarının bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıklarını ifade etti. Candemir, sokak hayvanlarının ömürleri boyunca barınaklarda tutulmadığına dikkati çekerek, "Barınağımızda engelli ve yaşlı köpeklerimiz var. Sadece onları doğal ortamlarına bırakmıyoruz. Onların bakım ve tedavilerini burada yapıyoruz. Yemeklerini, sularını veriyoruz. Diğer köpeklerimiz, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından bırakılıyor." diye konuştu. - "Sahiplenilen hayvanlara ücretsiz aşı"Candemir, merkezin haftanın 7 günü ziyarete açık olduğunu ve hayvanseverlerin barınaklarından köpek sahiplenebileceğini belirterek, "Hayvan sahiplenmek isteyenler, barınağımızda, istedikleri türe ve sahip oldukları koşullara uygun bir köpek mutlaka bulacaklardır." ifadesini kullandı.Hayvan sahiplenmek isteyen kişilerle sözleşme yaptıklarını kaydeden Candemir, "Sözleşmede sahiplendikleri köpeğe ömür boyunca bakacaklarını ve onu sokağa atmayacaklarını beyan ediyorlar. Biz de bunun karşılığında, bizden sahiplenilmiş sokak hayvanlarının aşılarını ömür boyunca ücretsiz uyguluyor ve kısırlaştırma operasyonlarını ücretsiz yapıyoruz." diye konuştu. - "Sahiplenilen yavrular sokağa bırakılmamalı"Candemir, köpeklerin duygusal hayvanlar olduklarının altını çizerek, "Sahiplenilen yavrular daha sonra sokağa bırakıldıklarında büyük üzüntü yaşıyor. Bu durumun gerçekleşmesini asla istemiyoruz. Bu nedenle aldıkları köpeği sokağa bırakmayacağına inandığımız insanlara, köpek sahiplendirmeye çalışıyoruz." bilgisini aktardı.Hayvan sahibi olmak isteyenlerde, satın almak yerine barınaktan sahiplenme bilinci oluşturmak istediklerini belirten Candemir, "Kişilere, satın alma yerine barınaktan sahiplenme yoluyla hayvan sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz. 'Satın alma, sahiplen' diyoruz. İnsanlar pet shoplardan hayvan satın almak yerine, barınaklarda gözlerinin içine bakan yüzlerce hayvanı gelip görürlerse, eminim buradan sahiplenmeyi tercih edeceklerdir." dedi.