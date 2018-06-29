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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Satılık Vali Konağı İzle

Satılık Vali Konağı İzle

Vali konağından görüntü

Ali İl Dell Allah İhale Salonu Kullar 

-İçeriden detay görüntüler
-Vali ile röportaj

( BALIKESİR - ÖZEL)- Satılan konağın parasıyla okul yapılacak BALIKESİR

- Balıkesir'de Bandırma caddesi üzerinde bulunan eski vali konağı satışa çıkarıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, konaktan elde edilecek parayla Balıkesir'e okul yapacakları müjdesini verdi. Balıkesir'de eski vali konağı satışa çıkarıldı. 3 milyon 200 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan konak, konut artı ticaret olarak kullanabilecek. 986 metre kare alana kurulu olan Vali Konağının ihalesinin 20 Temmuz saat 11'de yapılacağını belirten Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, konaktan elde edilen gelirle de Balıkesir'e okul yapacaklarını söyledi.

Yazıcı, eski vali konağını 3 - 3 buçuk yıl önce terk ederek yeni konağa taşındıklarını belirterek, "Bandırma caddesi üzerindeki 986 metre kare alana sahip eski 2 katlı vali konağımız yaklaşık 3-3 buçuk yıl önce terk edilerek yeni konağa geçilmişti. Biz şimdi burasının imarını değiştirdik ve oraya konut artı ticaret ekledik. Büyükşehir Belediyemizde yardımcı oldu. Değerine biraz daha değer katmış olduk. İnşallah orayı satıp elde edeceğimiz parayla da bir okul yapmak istiyoruz. Balıkesir'e bir İlk okul ya da ortaokul kazandırmak istiyoruz" dedi.
Muhammen bedelini 3 milyon 200 bin TL olarak belirlediklerini belirten Yazıcı, "Biz o arsamızın çok daha iyi fiyata satılmasını bekliyoruz. Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde ikili öğretimin devam ettiği okullarımız var. İkili öğretimi tekliye düşürebilmek adına en az bu yıl 3-4 tane okul yapıyoruz. Fakat en az 3-4 tane daha yeni okul yapmaya ihtiyacımız var. Uygun bir arsa bulur bulmaz okulu yapacağız" şeklinde konuştu.
İhale ilanı yayınlandıktan sonra çok sayıda telefon aldıklarını ve eski vali konağına taleplerin çok olduğunu belirten Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "İhale ilana çıktıktan sonra soranlar ve ilgilenenler var. Yeri ve konumu güzel olduğu için biz iyi bir fiyata satılacağını düşünüyoruz" dedi.
20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ihalenin Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacağı belirtildi. (TS-
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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