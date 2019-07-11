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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Satılık köy meydanında arbede

Satılık köy meydanında arbede

Basın toplantısı. Tartışma esnasında masadan su şişesi fırlatılma anı. Yaşanan arbede. Karşılıklı hakaretler. Jandarmanın müdahalesi. Kooperatif başkanın açıklamaları

Mal Varlığı Başvuru Dilekçesi Çay Bahçesi Basın Açıklaması Basın Mensupları 

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( BURSA )- Kumyaka'da olaylı toplantı BURSA

- Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Kumyaka köyündeki basın açıklamasında olaylar yaşandı. Köy meydanının satılmasıyla ilgili iddialara cevap verilen toplantıda arbede yaşandı. Kumyaka Mahallesi’nde kurulan kooperatif, kredi borcunu ödemeyince, köy meydanındaki yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan ve bir çok gayrimenkul ipotek altına alındı. 3 milyon liraya yakın borç ödenmediği için köy meydanı ile birlikte bir çok taşınmaz satılığa çıkarıldı. Kumyaka Mahallesi eski muhtarı ve S.S. Kumyaka Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ramiz Batmaz, kooperatif ve kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vermek için basın açıklaması yapmak istedi. Bir kahvenin bahçesinde başlayan açıklamalar karşılıklı atışmaya dönüştü. Tartışmalar hakaret ve küfürleşmeye kadar gitti. Arbede ve yumruklaşma olunca jandarma devreye girerek toplantıyı iptâl etti. Kooperatif Başkanı Batmaz, sahildeki çay bahçesine basın mensuplarını davet ederek, burada açıklamasını tamamladı. Batmaz, “Kooperatif olarak kuruluş maksadımız doğrultusunda kanunlara uygun bir şekilde faaliyette bulunmaktayız. Kooperatifimiz tarafından zeytinciliğin geliştirilmesi, mahalle halkına ekonomik ve sosyal katkıda bulunmak için Kumyaka Mahallesi’nde TDK’nin desteği ile AB standartlarında zeytin salamura ve paketleme tesisi inşâ edildi. Bu projenin gerçekleştirilmesi aşamasında maliyetlerin bir bölümü ipotekli banka kredisi ile karşılandı. Ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz ve kooperatifimizin nakdî gelirinin bulunmaması karşısında kredi taksitlerinin ödenmesi konusunda temerrüde (ek faiz durumuna) düşülmüştür" dedi.
“Kooperatifimizin borcunu karşılayacak mal varlığımız fazlasıyla mevcut” Batmaz, "Kredi borcunun yapılandırılması ile ilgili olarak muhatap banka ile görüşmeler devam etmekte olup, başlatılmış bir icrâ takibi ya da kooperatifin ipotekli taşınmazlarının satışı söz konusu değildir. Kooperatifimizin, mevcut borcunu fazlasıyla karşılayacak miktarda mal varlığı bulunmaktadır. Bir grup, uzun yıllardan beri çeşitli karalamalar yapmaktadır. Bu kişiler kooperatifimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısına ait ilân tutanaklarını hiçbir hukukî gerekçe göstermeden imzalamamışlar ve bu konuda yaptığımız yazılı başvuru dilekçesini de kabul etmemişlerdir. Söz konusu olayla ilgili Mudanya Kaymakamlığı’na gerekli şikâyette bulunulmuştur. Daha önceki iddiaları karşısında kooperatifimiz aklanmıştır. Ancak son olaylardan sonra mahallede tansiyon iyice yükselmiş ve huzursuzluk doğmuştur” diye konuştu.

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