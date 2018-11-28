-Polisin onların yanına gitmesi

-Kız ve arkadaşları

-Polisin kızla konuşması

-Polisin kızı ve bebeğini götürmesi



( ADANA ) "Satılık bebek" iddiası polisi alarma geçirdi- Adana'da 16 yaşındaki bir annenin parkta kucağındaki 9 aylık bebeğini çevreden geçen vatandaşlara satmak istediği iddia edilmesi üzerine polisi alarma geçti- Bebeğiyle Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen anne, arkadaşları ile şakalaştıklarını ileri sürdü ADANA



- Adana'da 16 yaşındaki bir annenin parkta kucağındaki 9 aylık bebeğini çevreden geçen vatandaşlara satmak istediği iddia edilmesi polisi alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşında erkek arkadaşına kaçan S.K.'nın bu birliktelikten 6 aylık D. ismini verdiği kız bebeği oldu. Pişman olan S.K. ise tekrar ailesinin yanına döndü. Dün saat 17.30 sıralarında ise S.K. yanına aldığı bebeğiyle dışarı çıktı. Parka buluştuğu arkadaşlarıyla oturan S.K.'nın burada vatandaşlara 'satılık çocuk var' dediği ileri sürüldü. Vatandaşlar bunun üzerine 155 polis imdat hattını arayarak "Burada bir kız bebek satıyor" ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Parka gelen sivil polisler kısa sürede, S.K. ve yanında bulunan arkadaşlarını yakaladı. S.K. polise, bir süre birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kaldığını ayrıldıktan sonra bebeğini dünyaya getirdiğini ancak kızını satmak gibi bir niyetinin olmadığını, arkadaşlarıyla şakalaştığını çevredeki vatandaşların yanlış anladığını ileri sürdü. S.K. ve bebeği daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FKE-

