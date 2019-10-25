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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Satılığa çıkarılan ' Paşabahçe' vapuru havadan görüntülendi

Satılığa çıkarılan ' Paşabahçe' vapuru havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Nikah Salonu İhlas Demirli Aktüel 

-Vapurun aktüel görüntüsü
-Vatandaşlarla röp.
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) Satılığa çıkarılan " Paşabahçe" vapuru havadan görüntülendi- Vapur ihale ile satılacak İSTANBUL

- Yıllarca Şehir hatlarında vatandaşlara hizmet veren ve ardından Beykoz'a demirleyen bir dönem de batırılması gündeme gelen "Paşabahçe" vapuru satışa çıkarıldı. 4 Kasım günü İstanbul Liman Başkanlığı'nda ihale yoluyla satılacak vapur havadan görüntülendi. Uzun süre Beykozlulara hizmet veren ve satışı gündemde olan Paşabahçe vapuru, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskeleye demirli halde bulunan vapurun 4 Kasım Pazartesi günü İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihale yoluyla satılması bekleniyor. Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve bir dönem nikah salonu olarak kullanılan Paşabahçe vapuru, atıl durumda kalması nedeniyle satışa çıkarılıyor. 4 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 16.00’da İstanbul Liman Başkanlığı’nda ihalesi gerçekleştirilecek olan Paşabahçe vapuru, Beykoz Belediye Meydanı önündeki iskelede demirli halde bekleyişini sürdürüyor. Bir dönem satışı da gündeme gelen vapurun son durumu ise İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.
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