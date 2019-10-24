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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Satılacakları ihbarını aldılar...Yavru flamingolar kurtarılarak göle bırakıldı İzle

Satılacakları ihbarını aldılar...Yavru flamingolar kurtarılarak göle bırakıldı İzle

Flamingolardan görüntü

Flamingo Muhalefet Irak 

-Flamingoların araçtan bırakılması
-Göle giden flamingolar

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın evinde flamingo satışı gerçekleştirdiği ihbarı üzerine 20 adet yavru flamingoya el konuldu.Ereğli’de yavru flamingo beslendiği ve satıldığı ihbarı üzerine, Doğa koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine belirlenen adrese gitti. Burada söz konusu 20 yavru flamingo olduğunu tespit eden ekipler, flamingoları alarak Ereğli İlçe Belediyesi Veteriner Birimi'ne götürüp gerekli tedavileri yaptırdı. Tedavisi yapılan 20 flamingo, Cihanbeyli ilçesi Bolluk Gölü Sulak Alanında doğal hayata bırakılırken, flamingoları beslediği ve satışını yaptığı iddia edilen şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten, gerekli idari işlemler yapıldı.
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