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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Satıcılardan ‘sahte bal’ uyarısı Haberi

Satıcılardan ‘sahte bal’ uyarısı Haberi

Bal görüntüsü,

Salar Sahte Bal İran Şeker Oranı Hassasiyet 

-İş yeri sahibinin konuşması,
-Müşterilerin konuşması,
-Genel detay

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Siirt’te bal satıcıları, sahte bala karşı vatandaşları güvendikleri esnaftan bal almaları konusunda uyardı. Siirt’te son günlerde sahte balların piyasada satışa sunulduğunu belirten bal satıcıları, vatandaşlara güvenilir veya tanıdık esnaftan bal almaları konusunda uyarıda bulundu. Piyasada yüksek miktarda sahte bal bulunduğunu belirten bal satıcısı Murat Özbey, gerçek bala ulaşmak için güvenilir üreticilerden bal alınmasını tavsiye etti. Vatandaşların, sağlığını tehlikeye düşüren sahte balları, bal görünümlü nişasta bazlı ürünleri tüketmemeli konusunda uyaran Özbey, bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. “Kaliteli balın fiyatı 300 lirayı buluyor” İş yerlerinde sattıkları balları, Siirt, Eruh ve Pervari bölgelerindeki yüksek kesimlerden elde edildiğini kaydeden Özbey, “Tabi bunları şifa amaçlı kullandığımız için güvenilir yerlerden olmazsa almıyoruz, satmıyoruz. Genelde güvenilir şahıslardan, üreticilerden alıyoruz. Piyasada İran’dan, glikozdan yapılan ballar gelmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bu tür ballara hassasiyetle bakmaları güvenilir yerlerden bildik kişilerden ballarını almalarını faydasını şifasını görmek istiyorlarsa güvenilir yerlerden ballarını temin etsinler. Kaliteli ballar fiyatına göre değişiyor. 150, 200, 300 liraya kadar çıkıyor. Balın peteğine göre içeriğine göre şeker oranı ve kalitesine göre değişiyor. Dış ülkelere de ihracatımız var. Sürekli gönderiyoruz. Almanya, Hollanda, Katar, Dubai gibi her taraftan müşterilerimiz var. İstiyorlar gönderiyoruz” dedi.
Balda ucuza kaçılmamalı Balı güvendikleri esnaftan aldıklarını belirten Muhammed Ağış isimli vatandaş, kışın en fazla tüketilen ürünler arasında balın geldiğini, vatandaşların güvenilir yerlerden bal alması gerektiğini söyledi.

Ağış, “Balı güvenilir yerden alıyorum. Balı güvenmediğiniz yerlerden almayın. Piyasada sahte bal olduğundan dolayı güvenilir esnaflardan balınızı alınız” diye konuştu.
Mehmet Zamur adlı müşteri ise, “Malesef piyasada sahte ballar var. Benim herkese tavsiyem bilindiği yerlerden bal almaları, ucuza kaçmasınlar kaliteli yerlerden alsalar daha iyi olur” şeklinde konuştu.

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