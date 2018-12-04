Sason'da tekstil atölyesi açıldı - BATMAN Haberi

- Atölyeden detay Sason'da tekstil atölyesi açıldıBATMAN (AA) - Sason ilçesinde atıl olan binada devletin desteğiyle ikinci tekstil atölyesi açıldı.Atölyenin açılışına katılan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, bölümleri gezerek yapılacak üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.Özadalı, birçok insana iş imkanı sağlayan tekstil firmasının ilçedeki istihdam oranına büyük bir katkı sunacağını belirterek, atölyenin hayırlı olması temennisinde bulundu.Atölyenin işletmecisi Erkan Kurt da 300 kişilik kapasitesiyle ilçede birçok insana iş imkanı sağladıklarını anlatarak, devlet desteğiyle İŞKUR bünyesinde 25 işçi çalıştırdıklarını söyledi.
İlçede, fazla iş imkanı bulunmadığını aktaran işçilerden Şükran Karabaş ise atölyede özellikle kadınlara istihdam alanı sağlandığı için çok mutlu olduklarını ifade etti. Açılışa, Belediye Başkan Vekili Cengiz Çoban, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ve vatandaşlar katıldı.