Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sason’da otomobil yaklaşık 600 metre yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Haberi

Sason’da otomobil yaklaşık 600 metre yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Haberi

-Sason Devlet hastanesinde bulunan kalabalıktan detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

- -Sason Devlet hastanesine gelen ambulanslardan detay
- -Kazada yaralıların hastaneye getirilmesinden detay
- -Vatandaş cep telefonu görüntüsü kazanın yaşandığı yerden detay
- -Kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekiplerinden detay
- -Kazanın yaşandığı yerde bekleyen vatandaşlardan detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyü yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Binekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arslan Acet yönetimindeki 61 FH 105 plaklı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 600 metre yuvarlanan aracı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada Halise Acet ve 10 gün önce askerden gelen Serkan Acet, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden olan yaralanan 3 kişi de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (OA-YRT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı