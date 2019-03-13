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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sason'da İstiklal Marşını güzel okuma yarışması - BATMAN

Sason'da İstiklal Marşını güzel okuma yarışması - BATMAN

- İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasından detay görüntüler - İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur ile röportaj Sason'da İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasıBATMAN (AA) - Batman 'ın Sason ilçesinde İstiklal Marşını güzel okuma yarışması yapıldı.Dereköy köyündeki Sason Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen yarışmaya 16 okuldan 32 öğrenci katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yarışmaya heyecanla katıldığını söyledi.

Öğrencilerin güzel bir performansla yarıştığını ifade eden Yağmur, kazanan öğrencileri tebrik ettiklerini belirtti.
Okul müdürü Veysi Bozkurt da, yarışmaya bir ayda hazırlandıklarını aktardı.Sason'da ilk defa bir köy okulunun organizesiyle böyle bir yarışma yapıldığına işaret ederek, gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Milli Eğitim Müdür Vekili Yağmur, Milli Eğitim Şube Müdürü Emrah Demirbağ ve Okul müdürü Bozkurt tarafından yarışmada birinci seçilen öğrenciye bisiklet, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere de kitap seti ve çeşitli hediyeler verildi.

Yarış Forma Bisiklet Öğrenciler 

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