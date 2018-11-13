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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Sason'da çilek ekimine başlandı - BATMAN

Sason'da çilek ekimine başlandı - BATMAN

- Çilek ekiminden detaylar - Çilek eken kadınlardan detaylar - Kavaklı köyü sakini Lale Basut'ut konuşmasıSason'da çilek ekimine başlandıBATMAN (AA) - Batman 'ın Sason ilçesinde sonbahar dönemi çilek ekimi başladı.
Çilek üretiminin hızla geliştiği Sason ilçesinde çiftçiler sonbaharda ekime başladı.
Sonbahar döneminde vatandaşların kendi imkanlarıyla çilek fidesi alıp ektiğini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş, ilçede devlet desteğiyle 4 aile ile başlayan üretimin yaklaşık 400 aileye ulaştığını söyledi.

Aktaş, ilçede bin 350 dönümlük alanda çilek üretimi yapıldığını kaydetti.
Kavaklı köyünden Lale Basut da çilek üretiminin bölgede yaygınlaşmasıyla vatandaşların çilek ekmeye başladıklarını ve çileklerden ciddi bir gelir elde etmeye başladıklarını bildirdi.Çilekle birlikte ailelerin toparlanmaya ve iyi bir gelir elde etmeye başladığını aktaran Basut, "Çilekleri sonbahar aylarında ekimi, ilkbaharda hasat almaya başlıyoruz. Benim 3 dönümlük bir arazim var. Bu arazide çilek ekimi yapıyorum. Sason çilekleri gittikçe bölgede ve ülkemizde tanınmaya başladı.
Çilek üretimiyle insanlarımız hem tütünün zorluğundan kurtuldu hem de ciddi bir gelir elde etmeye başladı.
" dedi.

Bild Sonbahar 

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