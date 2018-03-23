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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sason’da bir grup terörist kıstırıldı Haberi

Sason’da bir grup terörist kıstırıldı Haberi

Teröristlerin tespit edildiği bölgeden görüntüler

Akalan Teröristler 

-Mağaralardan görüntüler
-Detay görüntüler
-Fotoğraflar

( BATMAN -ÖZEL)- Eşek arıları ile teröristler saklandıkları mağaralarda aranıyor BATMAN

- Batman’ın Sason ilçesi kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki bir grup PKK’lı teröriste yönelik dün başlatılan operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilirken, kırsal alandaki mağaralara sığınan 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor. Güvenlik kuvvetleri tarafından Sason kırsalında kıstırılan 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör operasyonlarında kullandığı “Eşek arısı” drone ile aramalar başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalında bir grup PKK’lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine dün bölgede çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun katılımı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 1 terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirilirken kaçan 2 teröristin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan takip sonucunda 2 teröristin saklandığı mağaralar tespit edildi. Mağaraların bulunduğu bölgeye 'Eşek arısı' drone ile yapılan çalışmalar sonucunda teröristler bulunduğu mağarada kıstırıldı. Kıstırılan teröristlere 'Teslim ol' çağrılarının yapılmasının ardından bölge ablukaya alındı. 'Eşek arısı' drone ve SİHA ile desteklenen operasyonda teröristlerin sağ yakalanması için titizlikle çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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