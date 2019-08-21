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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Şaşkın' tavuğa 13. doğum günü kutlaması Haberi

'Şaşkın' tavuğa 13. doğum günü kutlaması Haberi

Tavuğun kümesten yakalanması

Doğum Günü Akalan Hayvan Sevgisi 2009 Yılı Hayvan 

-Tavuğun süslenip, doğum gününe hazırlanması
-Şaşkın'a doğum günü yapılması
-Algün ile röportaj
-Torunlar ile röportaj
-Şaşkın'ın bahçeye geri salınması

( SAMSUN ) -- 13 yaşına giren “Şaşkın” isimli tavuk için doğum günü kutlaması yapıldı SAMSUN

- Samsun’da yaşayan 64 yaşındaki Seyfettin Algül, 13 yaşındaki “Şaşkın” isimli tavuğuna 8 yıldır doğum günü düzenliyor. Algül, 13’üncü doğum gününde pastanın üstüne “İyi ki doğdun Şaşkın” yazdırdı. Seyfettin Algül, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. Şaşkın ismini verdiği tavuğu 2009 yılında 2 yaşındayken arkadaşından aldığını söyleyen Algül, tavuğa 5’inci yaşından itibaren doğum günü düzenlemeye başladı.
Ailesi ve torunlarıyla beraber Şaşkın’ı süsleyen Algül, ayaklarına kurdele, boynuna da kolye takarak pasta kesiyor. Birlikte mumu üfleyen aile daha sonrasında da tavuğu severek bahçeye geri bırakıyor. 11 yıldır Şaşkın ile ilgilendiğini ve kümesinin en değerli tavuğu olduğunu ifade eden Seyfettin Algül, “Şaşkın’ı 2009 yılında komşudan 2 yaşındayken aldım. Şu anda 13’üncü yaşına girdi. En yaşlı tavuğun 16 yaşında olduğunu görmüştüm. İnşallah Şaşkın da dünyaya örnek olur. Şaşkın’a 5 yaşından sonra her sene yaş günü yaptık. Bir sonraki yaş gününü civcivleriyle birlikte yapmak istiyorum. Tavuğun adını torunum koydu. Yaptığım hareketin bir örnek olmasını istedim. Bizim gibi kırsal yerlerde belki daha farklı şeyler vardır. Şaşkın’a doğum günü için yaş pasta, kurdele ve kolye aldık. Elimizden geldiği şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Şaşkın çok süper bir tavuk, belki de bu yaşta olduğuna kimse inanmaz. Tavuğum isteyenler tarafından da araştırılabilir” dedi.
Algül’ün torunları da Şaşkın’ın doğum gününü kutlayarak, ona mutlu yıllar dilediler. Tavuğa yaş günü yapan aile, mumları üfledikten sonra şaşkını arkadaşlarının arasına bahçeye geri bıraktı. (ED-SLH-
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