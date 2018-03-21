Sarp Sınır Kapısı'ndaki sistem arızası uzun kuyruklara neden oldu

--İnşaat alanından detay

--Tır kuyruklarından detay

--Özel araç kuyruklarından detay

--Tır Şoförleri röportaj

--Özel Araç sürücüleri Röportaj



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- Artvin’in Kemalpaşa İlçesi’nde bulunan ve Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı özelliğini taşıyan Sarp Sınır kapısında dün akşam saat 17:00’dan itibaren sistemin aksaması sonucu geçiş fişi alamayan tırlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Dün akşam 17:00’da başlayan sistemsel bir arıza nedeniyle Sarp Sınır kapısından geçmek için bekleyen Tırlara sıra numarası verilemedi. Dozvola ismi verilen geçiş fişlerini alamayan tırlar ise kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruklarda bekleyen tırlar saat 11:00’da sistemin gelmesiyle hareket etmeye başladı.

Geçiş fişi verilememesinin üzerine bir modernizasyondan dolayı yarın sınır kapısının kapalı olacağı kararı eklenince Tır esnafı olaya tepki gösterdi. Uzun kuyruklar oluştuğunu ve şoförün mağdur olduğunu dile getiren Efkan Yılmaz “Tır parkında dozvola alımında sıkıntı çıktığı için uzun kuyruklar oluştu. Bir araba iki araba derken uzun uzun kuyruklar oluşuyor. Sonrasında Sarp’a gelindiğinde gümrük taşıma işlemi olduğundan, sistem değiştiğinden de burada sıra oluyor” dedi.

Sadece Sarp Sınır Kapısı’nda değil Türkiye2nin bütün sınır kapılarında bu ve benzeri sıkıntıları yaşadıklarını dile getiren Tır şoförü Kenan Karataş ise “Sıkıntı sadece burada değil Türkiye’nin bütün sınır kapılarında. Sorumluluk yok, denetim hat safhada düşük. Bu millet şoför esnafını hiçe sayıyor, tamamen eşek yerine koymuşlar, rezillik diz boyu. Adalet yok, sahiplenme yok şoförü yola yolluyorlar, ne şekilde giderse gitsin ne şekilde gelirse gelsin. 2 gündür sırada bekliyorum. Ben 15 gündür yoldayım” şeklinde konuştu.

Bir başka tır şoförü Kemal Abanoz ise tır şoförlerinin verilen sıra numaralarına uymadığını ve bu nedenle geçişlerde aksamalar olduğunu dile getirerek “Buradaki sıkıntı her zamanki gibi sıra. İleride tır parkları var sıra fişi veriyorlar, numaralı sıra fişleri. Verilen bu numaralara uymadıktan sonra burada bu sıra bitmez. Buna poliste uğraşıyor olmuyor, jandarma da uğraşıyor olmuyor. Ben 3 gündür sıra bekliyorum. Şuanda araçlarımız sebze yüklü. Dünyanın neresine giderseniz gidin sebze öncelikli olan bir yük. Ama ne yazık ki Sarp Sınır Kapısında sebze yüküne öncelik verilmiyor. Adamın malı içinde çürüyormuş, çürümüyormuş, ne olmuş kimsenin umurunda değil” ifadelerini kullandı. Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sarp Sınır Kapısı’nda gerçekleşen çalışmalar nedeniyle 22 Mart Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.

(HFD-EK

