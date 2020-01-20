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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sarp Sınır Kapısı’nda 5 bin 450 adet su kaplumbağası ele geçirildi Haberi

Sarp Sınır Kapısı’nda 5 bin 450 adet su kaplumbağası ele geçirildi Haberi

Kaplumbağaların çıkartılması

Kaçak Akalan Muhalefet Trol 

-Yakın plan görüntüleri
-Sergilenmeleri
-Detaylar

( TRABZON )- Otomobilin kapılarına zulalanan 5 bin 450 su kaplumbağası ölmekten kurtarıldı TRABZON

- Gürcistan’dan Türkiye’ye bir otomobilin kapılarına gizlenerek kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 5 bin 450 adet su kaplumbağasına Sarp Sınır Kapısı’nda en konuldu. Alınan bilgiye göre, Gürcistan’dan Türkiye’ye Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş yapmak üzere olan Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99US893 plakalı otomobil şoförün şüpheli hareketleri üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi. Araçta belirlenen yerlerde Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Istihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kontrol sonrası aracın kapı içlerinde gizlenmiş vaziyette toplam 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı. Konuyla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı. Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Sarp Sınır Kapısı’nda 5 bin adetin üzerinde su kaplumbağası ele geçirilmişti.
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