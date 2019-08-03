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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sarp kayalıklarda gerçeğini aratmayan hasta kurtarma eğitimi Video

Sarp kayalıklarda gerçeğini aratmayan hasta kurtarma eğitimi Video

UMKE ekibinin kamp alanında görüntüsü

İlk Müdahale Kurtarma Tatbikatı Kayalı Tatbikat Hasta Kurtarma 

-UMKE ekibinin tırmanış ve iniş görüntüleri
-UMKE ekibinin kamp yaralı kurtarma tatbikatı
-Bitlis UMKE birim sorumlusu Ömer Daşdemir’in konuşması

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Harabeşehir Mahallesi’nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
5 gün süren eğitimler kapsamında Van AFAD İl Müdürlüğünden gelen eğitmenler tarafından Ahlat ilçesi Harabeşehir Mahallesi’nde kurulan kamp eğitim alanında, Bitlis UMKE Biriminden 8 personele teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
İlk 2 gün teorik eğitim alan personeller, bölgede oluşabilecek vakalar ve olağan dışı durumlara müdahale için sonraki 3 gün boyunca dağlık, sarp kayalık ve engebeli arazilerde tırmanış ve yaralı kurtarma tatbikatları gerçekleştirdi. Gerçekleşen eğitim ve tatbikatlar hakkında bilgi veren Bitlis UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, “Bölgemiz coğrafi konumu itibariyle dağlık, sarp kayalık ve aynı zamanda engebeli arazi şartlarına sahiptir. Bölgemizde meydana gelebilecek vakalarda ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralılarımıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıp olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra hızlı ve güvenli bir şekilde hastaneye sevkini sağlamak büyük bir önem arz etmektedir. Bizlerde bu amaç doğrultusunda hafta başından itibaren gönüllü UMKE ekibiyle beraber burada bir kamp faaliyeti icra ettik. Bu kamp faaliyetimizin sonunda Ahlat ilçesindeki Harabeşehir mevkisindeki sarp kayalıklarda hasta kurtarma operasyonları gerçekleştirdik” dedi.

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