Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi Haberi

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne’de, Saroz Körfezi’ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330’dan ilk dalış görüntüleri geldi. Edirne’de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından TANAP’ın desteği ile Saros Körfezi Mecidiye Limanı’nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.

