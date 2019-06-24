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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi

Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler geldi

Uçaktan detay

Destina 

-Arşiv Görüntü

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, Saroz Körfezi’ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330’dan ilk dalış görüntüleri geldi. Edirne’de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından TANAP’ın desteği ile Saros Körfezi Mecidiye Limanı’nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.
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