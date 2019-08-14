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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı

Saros Sahilleri tatilci akınına uğradı

- sahillerde park yerleri

Kalaba Alabalık 

-- yollardaki durum
-- kurulan çadırlar
-- kalabalık-
-- halktan röportaj

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Saros Körfezi'ni tercih etti, sahiller günübirlikçi akınına uğradı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatile çıkmak ve denize girmek için tatilciler rotalarını Saros Körfezi Sahilleri'ne çevirdiler. Özellikle Erikli, Yayla ve Mecidiye Sahilleri'ne gelen tatilciler, büyük yoğunluk oluşturdu. Sahillerde ve park yerlerinde adım atacak yer kalmadı. KONVOYLAR HALİNDE GELDİLER Sahillerdeki kalabalık, geliş yollarına da yansıdı, konvoylar halinde geliş yapan tatilciler sahil yollarında meydana gelen yoğunluk sebebiyle tek sıra halinde gelen sürücüler zaman zaman dur-kalk yapmak zorunda kaldı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle, sıcağın altın kalan tatilciler zor anlar yaşadı. ARAÇ PARK EDECEK YER KALMADI Tatilcilerin sahile ulaşmaya çalışmaktaki çilesi bununla da kalmadı. Kalabalık dolayısıyla araçlara ayrılmış park yerlerinde yer bulmak güçleşti. Park yeri bulamayanlar, çevredeki tarlalara ve sahillere park ettiler, kuma batan araçlar çevre köylerden çağrılan traktörler ile çıkarıldı. (E.A.
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