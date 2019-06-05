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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şarküteri dükkanından cep telefonunu böyle çaldı Haberi

Şarküteri dükkanından cep telefonunu böyle çaldı Haberi

Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Yaşlı Adam Polis Ekipleri Genç Kadın 


- 4.Levent’te müşteri gibi şarküteri mağazasında giren bir kişi, dükkan sahibi genç kadının cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü 4. Levent Sanayi Mahallesinde bulunan bir şarküteri mağazasında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sabah erken saatlerinde iş yerine gelen yaşlı adam, bir süre içeride dolaştıktan sonra ürün isteme bahanesiyle kasaya yaklaştı. Daha sonra aradığı ürünü bulamadığını iddia eden şahıs, iş yeri sahibinden yardım istedi. Şahsın istediği ürünü bulmak için kasayı terk eden ürünü aramaya başladı.
Kasanın boş olmasını fırsat bilen şahıs, tezgahın üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Dükkan sahibinin getirdiği ürünü de alan hırsız hiç bir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak uzaklaştı. Cep telefonunun olmadığını fark eden dükkan sahibi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. (ECI-ZA
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