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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şarkışla'da trafik kazası: 4 yaralı - SİVAS

Şarkışla'da trafik kazası: 4 yaralı - SİVAS

- Sivas - Kayseri kara yolu Şarkışla ilçe girişindeki kaza yeri - Ambulanstaki yaralılardan detaylar - Şarkışla Devlet Hastanesi önüSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Adana’ya gitmekte olan Ender Kemal Kara (32) yönetimindeki 34 BBZ 807 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri karayolunun Şarkışla ilçe girişinde Sebahattin Karademir'in (56) kullandığı 38 FT 688 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücülerden Sebahattin Karademir ile aracında bulunan Badegül Karademir (60) ve diğer otomobilde bulunan Paşa Ahmet Kara (63) ile Emis Kara (58) yaralandı.Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Kışla 

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