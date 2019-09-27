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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Şarkışla'da pilav ve aşure ikramı - SİVAS İzle

Şarkışla'da pilav ve aşure ikramı - SİVAS İzle

- Köy konağından detaylar - Kurban kesilmesi, dua yapılması - Kaymakam ve Belediye Başkanının Aşure dağıtmasıŞarkışla'da pilav ve aşure ikramıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara pilav ve aşure ikram edildi.İlyashacı köylüleri, muharrem ayı dolayısıyla imece usulüyle 3 koyunu kurban edip, kazanlarda pilav pişirdi ve aşure kaynattı.Köy imamı Mehmet Ali Emektar’ın yaptığı duanın ardından misafirlere pilav ve aşure ikram edildi.Köy konağı önünde yapılan etkinliğe, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Genel Meclisi Üyeleri Burhanettin Uğurlu ve Orhan Tamer, İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

İsaf Muharrem Ayı Kışla 

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