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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Şarkışla'da köpeklerin donarak telef olduğu iddiası - SİVAS İzle

Şarkışla'da köpeklerin donarak telef olduğu iddiası - SİVAS İzle

- Hayvan barınağındaki köpekler - Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'un açıklaması - Belediyede görevli veteriner Nuri Polat'ın açıklamasıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında 2 köpeğin donarak telef olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, belediyeye ait hayvan barınağında 2 köpeğin donarak telef olduğu iddialarıyla ilgili paylaşımlar üzerine barınağa giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada, belediyemize ait hayvan barınağında 2 hayvanın donarak öldüğü yer aldı. Bu tamamen asılsızdır. Bu hayvanlar, şehrin muhtelif yerlerinden toplanan hastalıklı hayvanlar. Dolayısıyla bu hayvanların ölümü donarak değil, hastalıklarından olmuştur." diye konuştu.
Belediyede görevli veteriner Nuri Polat da telef olan köpeklerin iki gün önce sokaktan getirildiğini, hastalıkları nedeniyle gerekli tedavilerinin yapıldığını ancak kurtarılamadıklarını dile getirdi.Barınak görevlisinin sabah geldiğinde hayvanları telef olmuş halde bulduğunu ileri süren Polat, "Hayvanları, barınağın hayvan mezarlığında gömmek istemiştir. Toprak çok sert olduğu için toprağı eşememiş, hayvanları yan yana koymuştur. Daha sonra kepçeyle kazılarak hayvanlar gömülmüştür." dedi.
Polat, 150 hayvan kapasiteli barınakta 33 köpeğin kaldığını ve bakımların dikkatle yapıldığını sözlerine ekledi.

Hastalık Sosyal Medya Muhabir Hayvan Barınağı Kışla 

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