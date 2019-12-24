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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü - SİVAS

Şarkışla'da aracın çarptığı yaya öldü - SİVAS

- Kanak mevkisinde meydana gelen kazanın sonrasına ait görüntüler - Yaşamını yitiren kişinin görüntüleri - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi Sivas 'ta aracın çarptığı yaya öldüSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde, aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç, Sivas - Kayseri kara yolunun Kanak Köprüsü mevkisinde, Galip Sinan Oflaz'a (56) çarptı.Olay yerine giden sağlık ekipleri, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Galip Sinan Oflaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olay sonrasında kaçan, kamyon veya tır olduğu değerlendirilen araç ile sürücüsünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Cenaze Akalan Sağlık Ekipleri Kışla 

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