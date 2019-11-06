Şarkikaraağaç'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - ISPARTA
- Kaza yeri - Refüje çarpan otomobil - Sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerinde müdahale etmesi - Yaralının ambulansa alınması - Ambulansların hareket etmesiŞarkikaraağaç'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralıISPARTA (AA) - Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alcıklar Mahallesi'nde Ali Pekuz'un kullandığı 32 SE 151 plakalı otomobil, çevre yolu mevkisinde orta refüje çarptı.Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Emine Pekuz yaralandı.Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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