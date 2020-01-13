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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi

GENEL VE DETAY

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Hastane Cenaze Camii Cenaze Namazı 


- Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Yıldızhan'ın cenazesi, bu sabah Ankara'ya getirildi.
Yıldızhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, İzzet Yıldızhan'ın arkadaşları ve yakınları katıldı.
Şarkıcı İzzet Yıldızhan, dün sosyal medyadan paylaştığı notta “Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
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