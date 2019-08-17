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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şarkıcı Devran Çağlar toprağa verildi Haberi

Şarkıcı Devran Çağlar toprağa verildi Haberi

anne tabut başında ağlaması

İçmeler Fantezi Cenaze Namazı Gözyaşı Şarkıcı 

-cenaze namazı
-tabutun taşınması
-anne detay
-Devran Çağlar'ın fotoğrafı

( MUĞLA ) - Sanat camiası Devran Çağlar’ı yalnız bıraktı - İstanbul Maltepe’de kaldığı rezidansta ölü bulunan Devran Çağlar, vasiyeti üzerine Marmaris İçmeler Yeni Camii'de kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi MUĞLA

- Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla bilinen 56 yaşındaki Devran Çağlar vasiyeti üzerine Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'ndeki Yeni mezarlıkta toprağa verildi.
90’lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren ve asıl adı Mustafa Dağlar olan Devran Çağlar, İstanbul Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan şarkıcı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan uçak ile Muğla’ya getirildi.
Devran Çağlar’ın cenazesi, İçmeler Yeni Camii’de kılınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.
Devran Çağlar’ın cenazesine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, annesi Mihriban ve vatandaşlar katıldı.
Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.
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