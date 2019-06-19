Şarkıcı Berkay ile Arda Turan davasına devam edildi

-Berkayın duruşmadan çıkması

-Duruşmadan çıkışı

-Kısa konuşması

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( İSTANBUL )- Berkay avukatlarıyla duruşma tarihinde anlaşamadı- Berkay: “Dava biran önce bitsin, adalet yerini bulsun” İSTANBUL



- Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin davada Berkay’ın kuaförü tanık olarak dinlendi. Tanık Tiryaki, “Arda bey ile Özlem hanımın konuştuklarını gördüm ancak tanışık olduklarını varsayarak dikkat etmedim” derken duruşmanın erteleneceği tarih için Berkay ile avukatlar arasında kısa bir anlaşmazlık yaşandı. Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya futbolcu Arda Turan katılmazken, sanatçı Berkay ile her iki tarafın avukatları hazır bulundu. Duruşmada olaya ilişkin Berkay Şahin’in tanığı Önder Tiryaki dinlendi. Saç Makyaj Artisti olduğunu kaydeden Önder Tiryaki, “Arkadaş grubuyla birlikte olayın olduğu mekana gittik. Berkay bey diğer taraftaydı, Özlem hanım ise bizimle oturuyordu. Arda bey de bizim oturduğumuz masadaydı. Ben Arda bey ile Özlem hanımın konuştuklarını gördüm ancak tanışık olduklarını varsayarak dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda beyin masadan ne zaman ayrıldığını bilmiyorum. Özlem yanıma gelerek ‘Beni Berkay’ın yanına götür’ dedi.

Bende Berkay’ın yanına götürdüm. Giderken bir şey söylemedi. Olay sırasında ben araya girerek Berkay’ı sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada olay anında tanıdığım Burak Yılmaz da vardı. Bana kötü sözler söyledi” diye konuştu “Burak Yılmaz, Önder’in üstüne yürüdü ve küfretti” Tanığın ifadesinin ardından konuşan şarkıcı Berkay, “Önder benim yanıma iyi niyetle geldi. Önder’in yüzündeki ifadeyi gördüm. Bana ‘Ben neye kızdığını anladım’ dedi.

Burak Yılmaz benim yanımda duruyordu. Burak Yılmaz, Önder’in üstüne yürüdü ve küfretti. Ben de bu olay üzerinde Önder’i taksiye bindirdim” ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz tanık olarak dinlensin Söz alan Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer, soruşturma aşamasında tanık olarak dinlenilen futbolcu Burak Yılmaz’ın önümüzdeki celse duruşmada tanık olarak dinlenilmesini istedi. Tanığa soruları olacağını kaydeden avukat Mermer, soruşturmada olayın yaşandığı gece kulübündeki görüntülere ilişkin daha ayrıntılı bir bilirkişi raporu alınmasını istedi. Son savunmaların hazırlanması için ertelendi Taleplerin alınmasının ardından mahkeme, Burak Yılmaz’ın duruşmada dinlenmesi ve yeniden bilirkişi raporu alınması taleplerini reddetti. Mahkeme taraflara son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Avukatlar yakın tarih olmasın dedi, Berkay yakın tarih istedi Duruşma tarihin belirleneceği sırada Berkay Şahin ve Arda Turan’ın avukatları duruşma yakın bir tarihte olmasın talebinde bulundu. Bu sırada Berkay Şahin'in, ‘Yakın bir tarih olsun, neden yakın tarih olmasın. Dava bir an önce bitsin” diyerek itirazda bulunması üzerine avukatlar Berkay Şahin’e adli tatilin olduğunu bu nedenle bu talepte bulunduklarını söylediler. “Adalet yerini bulsun” Duruşmanın ardından avukatlarıyla adliyeden ayrılan Berkay basın mensuplarının soruları üzerine “Şahitler dinlendi. Bekliyoruz işte. Adalet yerini bulsun” şeklinde konuştu.

Avukatı Ayşegül Mermer ise normal işleyişin devam ettiğini esasa ilişkin savunma yapmaları için duruşmanın ertelendiğini kaydetti.

Olayın Geçmişi Futbolcu Arda Turan’ın 10 Ekim 2018’de bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği, çıkan tartışma sonrası Arda'nın Berkay'a kafa atarak burnunu kırdığı ve hastanede silahla ateş ettiği, Berkay'ın da Arda'ya hakaret ettiği iddia edilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Arda Turan hakkında ”cinsel taciz”, ”kasten yaralama”, ”Genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme”, ”ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle Berkay Şahin hakkında ise ”hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. (ÖY-

