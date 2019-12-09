Şark Bülbülü filmindeki “Bul karayı al parayı” dolandırıcılığı gerçek oldu İzle

--Zanlıların emniyet görüntüleri

--Zanlıların getirilişleri ve götürülüşleri



( ANKARA )- Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği "Joker Operasyonu" düzenledi ANKARA



- Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kemal Sunal’ın Şark Bülbülü filminde yaşanan “Bul karayı al parayı” dolandırıcılığını yapan üç kağıtçılara yönelik "Joker Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda 10 zanlı yakalanarak göz altına alındı bunlardan 9'u çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi. Oynattıkları üçkağıt oyunu ile vatandaşı aldatan dolandırıcılara bu sefer Ankara polisi çarptı. Sözde “Bul Jokeri Al Parayı” ismiyle sokak ortasında vatandaşı aldatan üçkağıtçılar, Ankara Emniyet Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin düzenlediği “Joker” operasyonu ile yakalandı. Zanlılar, 2 ay önce başlatılan çalışmalar neticesinde takibe alındı. Polisin adım adım izlediği şüpheliler, usta komedyen Kemal Sunal’ın oynadığı “Şark Bülbülü” filmindekinin aynı yöntemle “Bul karayı al parayı” oyununu oynattıkları tespit edildi. 1 mağdur 5 oyuncu Oyun planı üçkağıtçılara göre oldukça basitti, şüpheliler beşerli olarak 2 grup şeklinde çalışıyor ve her gün farklı bir yerde tezgah açıyordu. Kendi aralarında da görev dağılımı dolandırıcılar, polisi gözleyen gözcü, kazanıyormuş gibi yapan oyuncu, oynamaya ikna eden iknacı, kaybedeni takip ederek polise gidip gitmediğini kontrol eden uğurlayıcı şeklinde 5 parçaya ayrılarak oyunu sürdürüyorlardı. Bu şekilde görev dağılımı yapan şüpheliler, oyuna başlarken; iknacı denilen şüpheli mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor, oyuncu denilen zanlı oyuna dışarıdan gelmiş gibi oynayıp para kazanıyor ve mağduru özendiriyordu. Kağıtların yerini değiştiren üçkağıtçı ise mağdura, joker resimli kağıdı bulmasını istiyor ve diğer iki kağıdın boş olduğunu belirtiyordu. Üçkağıtçı, jokerli kağıdın üstüne boş kağıt koyarak el çabukluğuyla üstündeki beyaz kağıdı tezgaha atıyordu. Böylece mağdurun yanlış kağıdı takip etmesini sağlanıyordu. Mağdur oyunun sonunda dolandırıldığını anladığında iş işten geçiyordu, bu sefer de uğurlayıcı devreye girerek, “Bunlarla uğraşılmaz bunlar mafya başını belaya sokma polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz” diye tehdit ediyordu. 9’u cezaevini boyladı Olay sonunda polise intikal edince tapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin de ev hapsi cezası aldığı öğrenildi.



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