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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı...O anlar kamerada

Şarjdaki uydu cihazı bir anda alev aldı...O anlar kamerada

İş yeri güvenlik kamerası

( GİRESUN ) GİRESUN

Tron Televizyon Kamera Güvenlik Kamerası Elektronik Alet 


- Giresun’da televizyon tamiri yapılan bir atölyede henüz bilinmeyen bir sebeple uydu cihazı alev aldı. Giresun merkezde, Ünal Altun’a ait olan bir tamir atölyesinde şarjda ki uydu yön bulma cihazından bir anda dumanlar çıkmaya başladı.
O esnada alet çantasını düzenleyen Altun, dumanların ardından alev alan uydu cihazını diğer elektronik aletlere sıçramasın diye çıplak elle alarak yere fırlattı. Usta Ünal Altun dükkan içerisinde yanmaya devam eden parçaları ayakkabılarıyla basarak söndürürken olay anı iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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