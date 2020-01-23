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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şarjda unutulan telefon evi kül etti

Şarjda unutulan telefon evi kül etti

itfaiye ekibinin yangına müdahalesi

Bild Cep Telefonu Elektrik Kontağı Yangına Müdahale Irak 

-yanan evin görüntüsü
-İtfaiye araçları
-Ev sahibinin açıklaması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde şarjda bırakılan telefondan çıktığı iddia edilen yangında ev küle döndü. Yangın, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Haboş cep telefonunu şarja bırakarak kardeşinin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, bu esnada şarja takılı cep telefonunun bulunduğu elektrik kontağından yangın çıktı. Evinden dumanların yükseldiğini gören Mustafa Haboş, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonrasında 6 kişinin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
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