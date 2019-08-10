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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

Olay yerinden görüntüler

Bild Cep Telefonu 

-Yangın görüntüleri
-Fotoğraflar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Balıklı Mahallesi Saat Sulesi Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız başına yaşayan bir vatandaş, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu ifaiyeye bildirdi. Yangın ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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