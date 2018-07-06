Şarj kablosuyla oğlunu öldüren annenin yargılanmasına başladı Haberi



- Zonguldak'ta 3 yaşındaki oğlunu cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annenin yargılanmasına başlandı. 12 Temmuz 2017'de Gökçebey İlçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Gülveren Aydemir, kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay Aydemir'in ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can'ın yanına gitti. Eve gelen Olcay Aydemir, evin kapısını açamayınca pencereden içeri girdi. Oğlunu hareketsiz eşini de hap içmiş ve bilekleri kesilmiş halde bulan Olcay Aydemir, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Emir Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülveren Aydemir ise tedavisinin ardından tutuklandı. Yapılan incelemede Emir Can'ın sarj kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Mahkemede gözyaşlarına boğuldu Gülveren Aydemir hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Gülveren Aydemir, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ağlayan ve gözyaşlarına boğulan Gülveren Aydemir, savunma yapamayacağını söyledi.



Aydemir'in avukatı sanığın bir sonraki duruşmada savunma yapması için süre verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

