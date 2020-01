Sarıyerli dolmuşçulardan depremzedeler için “Bir battaniye de bizden” kampanyası

-Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya’nın konuşması

- Beşiktaş-Sarıyer dolmuşçuları bir günlük hasılatını “Bir battaniye de bizden” kampanyası ile Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaşması için AFAD’a bağışladı.Geçtiğimiz hafta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olmuş, deprem bölgesine dört bir yandan yardım yağmıştı. İstanbul’da Sarıyer-Beşiktaş arası sefer yapan 260’ın üzerindeki dolmuşçu da yardım kampanyasına destek vermek için “Bir battaniye de bizden” isimli bir kampanya başlattı. Sarıyer-Beşiktaş arası sefer yapan dolmuşçular Sarıyer Minibüsçüler Odası Başkanı Hakan Akkaya’nın önderliğinde bir araya gelerek, Sarıyer minibüsçüler son durağında düzenlenen törenle bir günlük hasılatlarının tamamını depremzedelere bağışlayacaklarını duyurdu. Törene Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu ve çok sayıda minibüs şoförü katıldı.

Yardım kampanyasının basın açıklamasında konuşan Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, “Milletin, devletinin bir ve birlikte olma arzusunu haykırdığı her durumda esnafımız bu konuya öncülük etmiştir. Bu öncülüğü de esnafımız içerisinde Minibüsçüler Derneği gerçekleştirmiştir” dedi.

“Minibüsçü esnafı daha önce de Barış Harekatı ve İdlib’de de aynı hassasiyeti gösterdi”Minibüsçü esnafının bu tür toplumsal konularda son derece duyarlı bir duruş sergilediğini ifade eden Kaymakam Özer, “Sarıyer-Beşiktaş minibüs esnafı, Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından yaralı olarak kurtulan vatandaşlara yardım amacıyla bugün gün boyu elde ettikleri hasılatları İçişleri Bakanlığının AFAD biriminin belirlemiş olduğu hesaplara aktararak desteklerini gösterdiler. Biz de bugün bu haklı gururu birlikte yaşamak için buraya geldik. Bu esnafımız, daha önce de Barış Pınarı Harekatında, İdlib için düzenlenen kampanyalarda da aynı hassasiyeti göstermiştir. Milletin, devletinin bir ve birlikte olma arzusunu haykırdığı her durumda esnafımız bu konuya öncülük etmiştir. Bu öncülüğü de esnafımız içerisinde Minibüsçüler Derneği gerçekleştirmiştir. Bizler muhtarlarımız ve Sarıyer halkı olarak yardımlarımızı İstanbul Valiliğimiz üzerinden Elazığ ve Malatya’ya ulaştırmış bulunuyoruz” dedi.

“Minibüsçü kardeşlerimiz safını belli etti”Minibüsçü esnafının duyarlılığını takdir ettiklerini belirten AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, “Bugün minibüsçü kardeşlerimizin saflarını belli etme zamanıdır. Allah’a şükür, Sarıyer-Beşiktaş minibüslerinin organizasyonu olan bu kooperatifin hem başkanı hem de esnafımız her zaman saflarını net bir şekilde belli etmiştir. Çeşitli zamanlarda eleştirdiğimiz minibüsçü esnafı, bu gibi durumlarda kendilerini bir ve beraber hissederek, bütün ülkede bu güzellikleri ortaya koyarak, bugünkü ekmek paralarını hem Malatya hem Elazığ’daki kardeşlerimize bir bağış, gönülden katılım olarak yollayacaklarını hep beraber gördük. Şükürler olsun, Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

“Çorbada tuzumuz olursa, ne mutlu bizlere”Bir gün boyunca elde edilen hasılatın tamamının Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere göndererek yaralarına bir nebze olsun merhem olmak istediklerini söyleyen Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya, “Bugün saat 05.00’te kontağı açtık, 12.00’a kadar elde ettiğimiz tüm hasılatı Elazığ ve Malatya’ya göndereceğiz. Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara şifa diliyoruz. Oradaki vatandaşlara bir battaniye sağlayabilirsek, çorbada tuzumuz olursa ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.Depremzedelere 7’den 70’e yardımÖte yandan dolmuşçular tarafından gerçekleştirilen “Bir battaniye de bizden” kampanyasını duyan 70 yaşındaki Fatma Turşin ve 7 yaşındaki minik Ayşe de törene gelerek depremzedelere destek olmak için bağışta bulundu. Minik Ayşe 5 liralık harçlığını depremden etkilenen vatandaşlar için hiç düşünmeden Hakan Akkaya’ya teslim etti. 70 yaşındaki Fatma Turşin de 100 TL’lik yardımda bulunarak depremzedelere destek oldu.



