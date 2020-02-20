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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’deki villa inşaatında beton mikseri devrildi

Sarıyer’deki villa inşaatında beton mikseri devrildi

Şantiyeden görüntü

Beton Mikseri İstinye Sağlık Ekipleri İnşaat İşçileri Direksiyon 

-Araçlardan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Mikserden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Mikserin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Sarıyer İstinye’de villa inşaatında beton dökmek için geri gelmeye çalışan mikser sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 20.30’da Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi Sulh Sokak üzerinde inşaatı devam eden villa şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri K. idaresindeki 34 JBG 647 plakalı beton mikseri, beton pompasına yanaşmak için geri geri geldiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle direksiyonda bulunan Bahri K. cam kenarında sıkıştı. Kazanın olduğunu gören inşaat işçileri durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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