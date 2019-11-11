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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de yürekleri ağza getiren kaza kamerada İzle

Sarıyer’de yürekleri ağza getiren kaza kamerada İzle

-Güvenlik kamerası-

Kamera Trol 

-Aracın ışıklarda beklemedi
-Arkadan gelen aracın çarpması
-Bekleyen aracın karşı yöne geçmesi
-Karşı yönden gelenin kıl payı kurtarması
--Aktüel kamera-
-Olay yeri
-Işıkta bekleyen araçlar
-Dönüş yapmaları
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Otomobil dönüş yapmak isteyen araca çarparak karşı yöne geçirtti İSTANBUL

- Sarıyer’de trafik ışıklarında dönüş yapmayı bekleyen otomobile süratli bir şekilde sollama yapmak isteyen bir otomobil çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, refüjü aşarak karşı istikamete geçen otomobile diğer bir otomobil çarpmaktan kıl payı kurtardı. Kaza, geçtiğimiz ay Sarıyer Darüşşafaka Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki trafik ışıklarından sola dönüş yapmak için beklemeye başladı.
Bir süre bekleyen otomobile o esnada cadde üzerinde süratli bir şekilde sollama yapmak isteyen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrol çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı istikamete geçti. Kontrolden çıkan araca o esnada karşı yönden seyreden diğer bir otomobil çarpmaktan kıl payı kurtardı. Yürekleri ağza getiren kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
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