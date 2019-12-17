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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu İETT otobüsü çarptı

Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu İETT otobüsü çarptı

otobüsten görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-sürücüden görüntü
-caddeden görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sarıyer’de bir parkta arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan 14 yaşındaki çocuk, yolun karşısına koşarak geçmek istedi. Bu sırada Hacıosman Metro ile Zekeriyaköy-Kısırköy seferini yapan Mehmet Emin K., idaresindeki 34 TP 5928 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savrularak yaralandı. Aracın durmasının ardından çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise otobüsteki yolcuları başka bir otobüse tahliye ederken, otobüs sürücüsü ise ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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