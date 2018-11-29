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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer'de yol çöktü

Sarıyer'de yol çöktü

Yoldan görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çalışması
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL -EK)- Çökme esnasında yolun boş olması olası bir faciayı önledi İSTANBUL

- Sarıyer'de yoğun yağışlar nedeniyle yol çöktü. Çökme esnasında yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası bir faciayı önlerken, yol tek şerit olarak trafiğe kapatıldı. Olay, Sarıyer Rumeli Kavağı Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde iki şeritli olan yolun tek şeridinde çökme meydana geldi. O sırada yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası bir can kaybını önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, çöken yerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra yol tek şerit olarak trafiğe açıldı. Olay anını anlatan Cemal Poloğlu, “Bu sabah yağmur aşırı olunca kayma oldu. Yağıştan oldu” dedi.

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