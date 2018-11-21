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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer'de virajı alamayan kamyonet ormanlık alana devrildi

Sarıyer'de virajı alamayan kamyonet ormanlık alana devrildi

Kamyonetten görüntü

Polis Ormanlı Polis Ekipleri Direksiyon 

-Polis ekipleri
-Vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, ormanlık alana savrularak yan yattı. Kazada ölen ya da yarlanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı. Olay, Kilyos Bahçeköy yolu Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 8.30 sıralarında pazardan dönen bir 34 ZY 8434 plakalı araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak ormanlık alana savrulup yan yattı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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