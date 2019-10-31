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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer'de tünel girişini su bastı

Sarıyer'de tünel girişini su bastı

Dereye dönen yoldan görüntüler

Sağanak Yağış Su Baskını 

-Sürücülerin güçlükle ilerlemesi
-Detay

( İSTANBUL -EK)- Dereye dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi İSTANBUL

- Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyorİstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
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