Sarıyer’de toprak kaydı, yol trafiğe kapandı İzle

-Çalışmalar

-Kapanan yol

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sarıyer’de yoğun yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolu trafiğe kapandı. Ekipler çalışma başlattı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası bazı yerlerde su birikintileri meydana gelirken trafikte ise yoğunluk yaşandı. Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda ise toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaydığı yol trafiğe kapatıldı ve ekipler çalışma başlattı. (DCC- ÖY-

