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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer’de toprak kaydı, yol trafiğe kapandı

Sarıyer’de toprak kaydı, yol trafiğe kapandı

Kayan toprak

Toprak Kayması 

-Çalışmalar
-Kapanan yol
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de yoğun yağış sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolu trafiğe kapandı. Ekipler çalışma başlattı. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası bazı yerlerde su birikintileri meydana gelirken trafikte ise yoğunluk yaşandı. Sarıyer Kemerburgaz Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda ise toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaydığı yol trafiğe kapatıldı ve ekipler çalışma başlattı. (DCC- ÖY-
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