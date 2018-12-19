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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıyer’de su basan evlerde mahsur kalanları itfaiye böyle kurtardı

Sarıyer’de su basan evlerde mahsur kalanları itfaiye böyle kurtardı

selden görüntü

Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Irak 

-kurtarma anından görüntü
-kurtarılan kişilerden röportaj

( İSTANBUL -ÖZELl)- Ayazağa'da şiddetli yağış nedeniyle dere taştı- Selde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- Sarıyer Ayazağa Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Dere kenarında kalan 4 evi su bastı, 6’sı çocuk 12 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları itfaiye sırtında taşıyarak kurtardı. İstanbul’da dün akşamdan beri etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Sarıyer Ayazağa Mahallesindeki Ayazağa Deresi, aşırı yağış nedeniyle taştı. Evin kenarındaki 4 ev gece geç saatlerde su almaya başladı.
Bazı evlerde yaklaşık bir metreye kadar su doldu. Yataklarından uyanan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri önce çocukların bulunduğu evlere giderek kurtarmaya çalışmalarına başladı.
Ekipler daha sonra kimi yetişkin vatandaşları sırtına alarak, kimisini ise iki er taşıyarak kurtardı. Evinden kurtarılan bir kadın ise sinir krizi geçirerek, ‘her şeyim gitti’ diyerek feryat etti. Evi su altında kalan ve itfaiye erleri tarafından sırtından taşınarak kurtarılan vatandaş, “3-4 saattir içerdeyiz, her yer berbat durumda” dedi.
Saat 5’ten beri mahsur kaldığını dile getiren genç, “Dere taşmış, geçen hafta da böyle olmuştu. Kepçe gelmişti buraları temizledi. Şu ilerisi tıkalı bir adam var izin vermiyor” diye konuştu.
Bir başka vatandaş ise, "Saat 04.30 sularından beri ayaktayız, itfaiyeyi aradık sağ olsun geldiler. 4 ev mağdur durumda eşyalar olduğu gibi gitmiş. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. İnsanlar çok mağdur, evleri olduğu gibi bırakıp gidecekler, gidecek yerleri de yok” şeklinde konuştu.

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