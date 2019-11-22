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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sarıyer’de silahlı kavga: 1 yaralı

Sarıyer’de silahlı kavga: 1 yaralı

Olay yerindeki polis araçlarından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Hastane Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 


- Sarıyer’de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren 3 şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Latif Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sokak içerisinde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği tabanca ile bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralıyı gören ekipler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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