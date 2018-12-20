Sarıyer’de sel sonrası harabeye dönen evler havadan görüntülendi

-Ağlayan çocuk

-Harabeye dönen evler

-Kadınların eşyaları toplaması

-Sel mağdurları röp

-Genel ve detaylar

-arşiv görüntüler



( İSTANBUL )- Sel mağdurları Sarıyer Belediyesi’ne tepki gösterdi İSTANBUL



- Sarıyer Ayazağa’da yaşanan sel felaketinden geriye kalanlar havadan görüntülendi. Sel mağduru ev sahipleri ilçe belediyesine tepki gösterdi. İstanbul’da etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde taşan dere 4 evi sular altına bıraktı. 6’sı çocuk 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yağışın durmasının ardından sular altında kalan evlerde tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Yıllardır her yağışın ardından aynı sıkıntıyı yaşayan mahalle sakinleri Sarıyer Belediyesi’nin duruma müdahale etmemesinden yakındı. Sel sonrası harabeye dönen evler ve felaketin geride bıraktıkları havadan görüntülendi. “Dereyi açmamıza engel oluyorlar” Sel mağduru İmdat Arslan, “Gece 3 buçukta yataktan kalktık. Evin kapısına su dayanmıştı. Bir şeylerle engellemeye çalıştım. Bir türlü başaramadım. Yaşlı annemi itfaiye çıkardı. Kendim de suya gömülerek çıktım. Hiçbir malzeme kurtaramadım. Derenin önü kapalı. Bir şahsın yeri var. Pislikleri dereye dolduruyor. Önü tamamen kapanıyor. Dereyi açmamıza engel oluyorlar” dedi.

“Sarıyer Belediyesi’ne sesleniyorum; bana bir yardımcı olsun” Sarıyer Belediyesi’ne seslenen Arslan, “Gereken yerlere gidiyorum. Hiç kimse gelmiyor. 10 senedir uğraşıyorum. Geliyorlar. İki kepçe alıyorlar. Gidiyorlar. Gereken yapılacak diyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar. Canlı yayın gelince galiba ilgilenecekler. Akşam 11’de aradım. ‘Dere taşıyor’ dedim. Hiç kimse ilgilenmedi. Sabah 5 buçukta aradım. Eve su girdi. Hiç kimse gelmedi. Sarıyer Belediyesi’ne sesleniyorum. Bana bir yardımcı olsun. Bir duvar çekilmesini istiyorum. Derenin temizlenip yapılmasını istiyorum. Bu zamana kadar hiçbir şey yapılmadı” diye konuştu.



