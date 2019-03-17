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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Sarıyer'de otomobilin çarptığı kadın öldü - İSTANBUL Video

Sarıyer'de otomobilin çarptığı kadın öldü - İSTANBUL Video

- Kaza yerinden görüntülerSarıyer'de otomobilin çarptığı kadın öldüİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde, Levent istikametine giden M.Ö. idaresindeki 34 NE 7707 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, yola savruldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Bild İstinye Sağlık Ekipleri Trol 

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