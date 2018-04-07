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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de otomobil yangını - İSTANBUL

Sarıyer'de otomobil yangını - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntülerSarıyer'de otomobil yangınıİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de park halindeki bir otomobil yandı.Alınan bilgiye göre, Reşitpaşa Mahallesi Girneli Caddesi'nde LPG'li olduğu belirtilen bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.BEDAŞ ekipleri önlem amaçlı olarak aracın bitişiğindeki binanın elektriğini, İGDAŞ ekipleri de doğalgazı kesti.Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç, yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.

Doğalgaz Otomobil Yangını Polis Bild 

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