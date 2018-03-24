Sarıyer'de minibüs ağaca çarptı: 5 yaralı - İSTANBUL
- Kaza yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de minibüsün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Zekeriyaköy Bahçeköy yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 1268 plakalı Kısırkaya - Sarıyer hattında çalışan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.Kazayı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin polis okulu öğrencisi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.