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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer'de minibüs ağaca çarptı: 5 yaralı - İSTANBUL

Sarıyer'de minibüs ağaca çarptı: 5 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de minibüsün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Zekeriyaköy Bahçeköy yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 1268 plakalı Kısırkaya - Sarıyer hattında çalışan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.Kazayı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin polis okulu öğrencisi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Polis Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri 

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